LONDRES — Les Américains Mike Bryan et Jack Sock ont battu les Français Pierre-Hughes Herbert et Nicolas Mahut 5-7, 6-1 et 13-11 en match ultime du double lors des Finales de l’ATP, dimanche.

Bryan, 40 ans, a remporté ce tournoi cinq fois, dont quatre grandes victoires avec son frère Bob, qui est blessé à la hanche depuis mai.

Sock et Bryan dominent depuis le début de leur partenariat, eux qui ont tous raflé à Wimbledon et à New York, cette année.

Herbert et Mahut font partie de l’équipe française qui va se mesurer aux Croates, en finale de la Coupe Davis. Le tout commencera vendredi, à Lille.