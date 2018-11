WASHINGTON — Ka’imi Fairbarn a réussi trois placements dont un de 54 verges faisant pencher la balance, dimanche, aidant les Texans de Houston à l’emporter 23-21 face aux Redskins de Washington.

DeShaun Watson a récolté 208 verges aériennes pour les Texans (7-3), qui ont remporté leurs sept derniers matches. Une seule autre équipe a gagné sept fois de suite après trois revers pour commencer une saison: les Giants de New York de… 1925.

Sous la gouverne de Bill O’Brien (cinquième saison en poste), les Texans ont une fiche de 28-1 quands ils mènent à la demie. Cette fois, le coussin était 17-7.

Lamar Miller a obtenu 86 verges au sol, tandis que Keke Coutee en a ajouté 77 à l’aide de réceptions. Ce dernier avait raté les deux derniers matches, blessé à l’arrière de la cuisse.

Les Redskins (6-4) ont perdu les services d’Alex Smith, blessé sérieusement à la cheville droite, au troisième quart. Il a été remplacé par Colt McCoy.

Au dernier quart, des sacs consécutifs de J.J. Watt et Jadeveon Clowney ont aidé les Texans à garder un coussin de deux points (23-21). Fairbarn avait placé les siens aux commandes avec son long botté de précision, avec 7:30 au cadran.

Avec un peu plus de deux minutes à écouler dans le match, Miller a signé un attrapé crucial de 12 verges pour un premier essai, sur un troisième essai et neuf verges. Houston a gardé le cap par la suite. Washington a trouvé le moyen d’essayer un placement de 63 verges à la toute fin, mais c’est arrivé à court.

La fin du troisième quart a été bien mouvementée.

Une interception controversée accordée aux Redskins a mené à un percutant sac de Kareem Jackson contre Smith, faisant perdre 14 verges et causant un botté de dégagement. Smith a été blessé sérieusement à la jambe droite sur le sac, qui venait d’un blitz. Il a dû quitter le match en voiturette.

McCoy a pu faire son entrée après que le secondeur Preston Smith ait réussi une interception, à la ligne de 12 des Texans. Après une brève course de sa part, McCoy a réussi une belle passe de touché de neuf verges à Jordan Reed. Les partisans au FedEx Field reprenaient espoir, la marge n’étant plus que trois points.

Mais une fois le ballon redonné aux Texans, Coutee a fourni un attrapé de 40 verges, pavant la voie à un placement de 33 verges de Fairbarn. 20-14 Houston, avec 1:15 à disputer au troisième engagement.

McCoy est revenu à la charge. Sa percée de 15 verges a mené à une incursion de sept verges d’Adrian Peterson, pour un touché qui donnait l’avance 21-20 aux Redskins, dans les premières minutes de la dernière période.

La première demie a pris fin avec le score 17-7 en faveur des Texans, qui ont marqué à leurs deux premières montées.

Lors du premier effort, Coutee a fourni des réceptions de 16 et neuf verges, en portion de terrain adverse. La poussée s’est conclue avec un placement de 23 verges de Fairbarn.

À leur deuxième montée, les Texans ont bénéficié d’un attrapé de 16 verges de DeAndre Hopkins, pour le touché.

Les Redskins ont ensuite donné signe de vie. La recrue Trey Quinn a saisi une passe de 15 verges, son premier attrapé dans la NFL. Cela a mené à une course de touché de trois verges de Peterson, en début de deuxième quart.

Washington a ensuite bousillé une belle opportunité après une interception signée Mason Foster, sur un ballon dévié par Josh Harvey-Clemons. Vernon Davis avait le champ libre pour un très gros gain, mais il a échappé une passe facile. Un sac plus tard, les Redskins ont du dégager.

Le club local semblait se diriger vers un touché égalisateur ou à tout le moins un placement, en fin de première demie. Sur un troisième essai et les buts, on a voulu passer à Reed, vers l’extérieur. Mais il s’est tourné du côté opposé à celui qu’attendait Smith, et la recrue Justin Reid a saisi le ballon et a filé sur 101 verges, gonflant la priorité des Texans. Déjà trois interceptions pour Reid, un ancien de Stanford.

Washington a continué de jouer avec le feu: Brennan Scarlett des Texans a lui aussi réussi une interception, dans la dernière minute de la première demie. Les Redskins ont pu souffler un peu quand Fairbarn a raté son coup vers la gauche, à partir de 44 verges.

Whitney Mercilus des Texans a récolté un 40e sac en carrière, en première demie.

Les Texans vont disputer leurs trois prochains matches à Houston à compter du 26 novembre, contre les Titans du Tennessee.