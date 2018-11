NAPLES, Fla. — L’Américaine Lexi Thompson a joué une ronde finale de 70 (moins-2) pour conclure le Championnat du circuit de la LPGA à moins-18 et s’imposer par quatre coups devant sa compatriote Nelly Korda, mais la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn a obtenu le Globe CME en tant que championne de la saison.

Cette victoire a permis à Thompson d’inscrire au moins une victoire lors d’une sixième saison de suite, la plus longue séquence active du genre sur le circuit de la LPGA.

«C’est très satisfaisant, a dit Thompson. C’est un tournoi que j’ai à coeur puisque j’ai grandi en Floride. Je suis très heureuse.»

Jutanugarn a hérité des deux autres prix importants en jeu au cours de la semaine.

Sa victoire dans la course au Globe CME était assortie d’un bonus d’un million $. Elle a aussi gagné le trophée Vare en tant que meilleure pointeuse au cours de la saison. Déjà au sommet du classement mondial, Jutanugarn était aussi assurée du titre de joueuse de l’année et elle a conclu la saison 2018 avec un pointage moyen de 69,415, tout juste devant l’Australienne Minjee Lee (69,747).

Jutanugarn a remis une carte de 66, dimanche, pour conclure le tournoi à égalité au cinquième rang à moins-12.

«Je me sentais très bien aujourd’hui, a noté Jutanugarn. Je peux être fière de moi.»

Jutanugarn a brièvement perdu l’avance au classement saisonnier dimanche quand la Canadienne Brooke Henderson a réussi trois oiselets à ses sept premiers trous pour passer en tête. Jutanugarn a toutefois repris l’avantage grâce à une séquence de quatre oiselets en six trous en milieu de ronde. Elle a ensuite confirmé son titre avec un oiselet au 14e trou, en même temps que Henderson commettait un boguey au 16e trou.

Âgée de 22 ans, Jutanugarn a mis fin à sa journée de travail en beauté en calant un roulé de 15 pieds pour un oiselet au 18e trou. Elle avait aussi gagné le Globe CME en 2016. Thompson l’avait remporté en 2017.

«Je ne m’attendais à rien après 2016, c’est donc un moment très spécial, a dit Jutanugarn. J’ai l’impression d’avoir déjà accompli beaucoup trop de choses dans ma vie et c’est pour cette raison que je ne m’attends plus à rien. La dernière saison a été incroyable.»

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a remis une carte de 68 pour terminer le tournoi à égalité au 10e rang à moins-9. Elle a conclu la saison au deuxième rang dans la course au Globe CME. Elle a remporté le Championnat LOTTE et l’Omnium féminin canadien au cours de la saison, en plus de terminer neuf autres fois au sein du top-10, incluant ce week-end.