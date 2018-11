ATLANTA — Brett Maher s’est racheté après avoir raté une transformation en réussissant un placement de 42 verges sur le dernier jeu du temps réglementaire et les Cowboys de Dallas ont défait les Falcons d’Atlanta 22-19, dimanche, même s’ils ont gaspillé une avance de 10 points au quatrième quart.

Matt Ryan a lancé une passe de touché de 34 verges à Julio Jones pour le seul majeur des Falcons avec 1:52 à faire et pour créer l’égalité 19-19. Cependant, les Cowboys ont répliqué avec une séquence de 10 jeux sur 51 verges pour mettre la table pour le placement victorieux de Maher.

Les Cowboys (5-5) se sont approchés à un match des Redskins de Washington et du sommet de la section Est de l’Association nationale. Les Falcons (4-6) ont encaissé un deuxième revers de suite et se retrouvent dans une position précaire dans la course aux éliminatoires.

Maher et le botteur des Falcons Matt Bryant se sont livré un duel lors des trois premiers quarts, alors que les Falcons menaient 9-6 avant la dernière période. Dak Prescott et Ezekiel Elliott ont marqué deux touchés au sol pour placer les Cowboys en avant 19-9.

L’offensive des Falcons a soudainement repris vie. Bryant a ajouté un quatrième placement avant que Ryan rejoigne Jones dans la zone des buts pour créer l’égalité. Les Cowboys ont toutefois eu le dernier mot.