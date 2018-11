ST. SIMONS ISLAND, Ga. — Charles Howell III a mis fin à une disette de 11 ans sans victoire en remportant la Classique RSM quand il a calé un roulé de 15 pieds pour un oiselet au deuxième trou d’une prolongation l’opposant à Patrick Rodgers.

Howell s’est laissé tomber sur ses genoux et s’est couvert le visage avec ses mains. Il a ensuite fait l’accolade à son épouse et ses deux enfants en laissant couler des larmes. Il a reçu une bourse de 1,152 million $ US et un billet pour Augusta, en Georgie, où il participera au Tournoi des Maîtres pour une première fois depuis 2012 en avril prochain.

Rodgers a raté un roulé de 21 pieds pour un oiselet au deuxième trou supplémentaire. Howell a ensuite été précis, faisant oublier son début de journée catastrophique quand il avait commis un boguey et un double boguey à ses deux premiers trous pour échapper le premier rang qu’il avait occupé à l’issue des trois premières rondes.

Howell a remis une carte de 67 (moins-3) et a inscrit des oiselets aux 15e, 16e et 17e trous pour rejoindre Rogers à moins-19 lors du dernier tournoi de la PGA en 2018. Rodgers a joué une ronde de 62, dimanche.

Âgé de 39 ans, Howell n’avait pas gagné de tournoi de la PGA depuis 2007, au Riviera.

David Hearn, de Brantford, en Ontario, a bouclé sa ronde en 68 coups pour aboutir à égalité au 15e rang à moins-13. Corey Conners, de Listowel, en Ontario, a joué une ronde de 64 pour conclure le tournoi à égalité au 23e rang à moins-12. Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, a terminé à égalité au 46e rang à la suite d’une ronde de 68 et Roger Sloan, de Calgary, a pris le 70e rang grâce à une ronde finale de 66.