HOMESTEAD, Fla. — Joey Logano a gagné un premier championnat de la NASCAR, dépassant le champion en titre Martin Truex fils lors de la dernière relance de la finale de la saison au Homestead-Miami Speedway.

Logano avait qualifié Truex de favori lors de la semaine avant la dernière course de la saison et il a finalement joué les trouble-fête. Il a devancé à la ligne d’arrivée les trois autres pilotes admissibles au championnat de la saison: Truex, Kevin Harvick et Kyle Busch.

Logano avait été finaliste en 2016 et il ne s’était pas qualifié pour les éliminatoires en 2017.

Âgé de 28 ans, Logano a longtemps été considéré comme une étoile montante du circuit. Il n’avait jamais vraiment répondu aux attentes — jusqu’à maintenant.

Son triomphe permet aussi au propriétaire Roger Penske de mettre la main sur un deuxième championnat.