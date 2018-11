NEW YORK — Le lanceur des Red Sox de Boston David Price et le releveur des Braves d’Atlanta Jonny Venters ont été honorés pour avoir effectué les plus beaux retours en 2018.

Price, gaucher de 33 ans, a compilé une fiche de 16-7 avec une moyenne de points mérités de 3,58 en 30 départs, après avoir été limité à 11 départs et cinq présences en relève en 2017 (6-3, 3,38) en raison d’inflammation au coude gauche.

Venters, qui est aussi âgé de 33 ans, a terminé la campagne avec une fiche de 5-2, trois sauvetages et une m.p.m. de 3,67 avec les Rays de Tampa Bay et les Braves, qui l’ont acquis le 26 juillet. Il n’avait pas joué dans le Baseball majeur depuis 2012 après avoir subi ses deuxième et troisième reconstructions ligamentaires du coude.

Les journalistes affectés à la couverture des équipes pour MLB.com ont voté pour remettre ces deux prix.