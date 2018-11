MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a rappelé l’attaquant Michael Chaput de son club-école, le Rocket de Laval.

Chaput devait rejoindre ses coéquipiers mardi, au New Jersey, en prévision du match que le Tricolore doit disputer aux Devils, mercredi.

En 18 rencontres cette saison avec le Rocket, Chaput a inscrit 10 points, dont sept buts.

Le patineur de 26 ans compte 135 matchs d’expérience en carrière dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus et les Canucks de Vancouver, au cours desquels il a marqué six buts et ajouté 11 aides.

Chaput a signé un contrat de deux ans à deux volets avec le Canadien en juillet dernier.