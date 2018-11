ORLANDO, Fla. — Danny Green a réussi un panier avec cinq dixièmes de seconde au cadran et les Raptors de Toronto ont défait le Magic d’Orlando 93-91, mardi.

La passe est venue de Kyle Lowry, sur une remise en jeu. La fin de match a été haletante: avec 2,3 secondes à jouer, Evan Fournier avait créé l’impasse avec un puissant dunk.

Toronto a pris l’avance 91-89 grâce à un panier de deux points de Serge Ibaka, avec 43,5 secondes à écouler. Fournier a raté une occasion de trois points mais le Magic a pu prendre un temps d’arrêt, avec 8,4 secondes au tableau. Cela a mené au dunk de Fournier.

Ce sont toutefois les Raptors qui ont eu le dernier mot, stoppant à trois la série de victoires du Magic.

Green a obtenu 13 points. Le plus productif des siens a été Kawhi Leonard, auteur de 18 points. Pascal Siakam en a récolté 15, un de plus qu’Ibaka. Siakam et Ibaka ont aussi fourni neuf rebonds chacun.

Fournier a mené le Magic avec 27 points, épaulé par 16 points d’Aaron Gordon. Ce dernier a aussi inscrit trois blocs et neuf rebonds.

Toronto menait par 10 points à la demie. Le Magic a bien combattu, prenant deux points d’avance après trois quarts.

Avant le dénouement, Green avait déjà joué un grand rôle en fin de match. Il a réussi deux tirs de trois points et un vol qui a mené à un panier de Leonard, dans un intervalle de 4:38. Le panier de Leonard a fait 89-85, avant quatre points de suite de Fournier.

Les Raptors (14-4) ont gagné deux matches d’affilée après une série de trois revers. Ils vont rejouer dès mercredi, à Atlanta (3-14). Les Hawks ont perdu huit matches d’affilée.