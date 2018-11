VAL-D’OR, Qc — Frédéric Abraham a signé le but décisif à 7:51 au troisième vingt et les Foreurs de Val-d’Or ont mérité un troisième gain de suite, mardi, l’emportant 7-6 contre les Cataractes de Shawinigan.

Un rebond lui a valu son premier but de la campagne.

Yan Dion a réussi un tour du chapeau. Nicolas Ouellet, Émile Lauzon et Ivan Kozlov ont été les autres buteurs des Foreurs, qui ont pu compter sur 34 arrêts de Mathieu Marquis.

Vincent Senez a marqué trois fois chez les Cataractes, qui ont perdu leurs huit derniers matches.

Mavrick Bourque, Anthony Imbeault et Max-Antoine Melançon ont aussi trouvé le fond du filet. Antoine Coulombe a repoussé 27 rondelles.

La première période a donné lieu à huit buts. Les Foreurs ont donné le ton en prenant les devants dans les 79 premières secondes.

Dion a marqué 53 secondes après la mise au jeu initiale. Un tir des poignets a fait l’affaire, suite à un revirement commis par Leon Denny.

Ouellet a fait 2-0 à 1:07, faisant dévier un tir de Maxence Guenette. C’était déjà la route de la douche pour Lucas Fitzpatrick, qui a permis deux buts en deux tirs.

Lauzon a triplé le coussin 12 secondes plus tard. Un but chanceux, un tir de loin bifurquant contre un défenseur adverse.

Shawinigan a commencé à riposter à 15:12, Senez redirigeant la frappe de Roddie Sandilands.

Toujours dans la 16e minute, Bourque a bien manoeuvré derrière le but et jusque dans l’enclave, réduisant l’écart à un seul but.

À 16:46, Imbeault a créé l’impasse en profitant d’un rebond. Mais Dion a complété son tour du chapeau à 18:31 et 18:59, sur un rebond et sur une rondelle libre.

Au deuxième engagement, Senez a lui-même concrétisé un triplé à 3:31 et 4:28, grâce à un rebond et un tir dévié.

Les favoris de la foule ont repris les devants à mi-chemin de la période, Kozlov faisant dévier un tir de Jérémie Biakabutuka.

Mais quelques minutes plus tard, Melançon a porté le score à 6-6, grâce à un tir sur réception. William Cummings avait intercepté une passe de Mavrick Gauthier.

Moncton 6 Québec 3

Jeremy McKenna a brisé l’impasse de 2-2 avec le premier de ses deux buts et les Wildcats ont gagné un cinquième match de suite, 6-3 face aux Remparts. Les Félins ont assommé leurs rivaux avec cinq buts sans réplique. McKenna en est à 18 filets.

Charlottetown 3 Halifax 4 (P)

Les Islanders ont comblé un retard de trois buts mais Benoit-Olivier Groulx a marqué à 3:53 en prolongation, donnant ainsi la victoire aux Mooseheads, 4-3.