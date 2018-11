NEW YORK — La LNH a imposé une amende à l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen pour simulation.

Rantanen a été soulagé de 2000 $US en vertu du programme de la LNH visant à dissuader les joueurs de plonger ou encore de simuler. Il avait reçu un avertissement lors d’un match contre les Rangers de New York le 16 octobre. Sa deuxième faute s’est produite en fin de rencontre face aux Bruins de Boston le 14 novembre, alors que Patrice Bergeron avait écopé d’une pénalité pour accrochage et Rantanen d’une autre pour avoir simulé.

Une troisième faute entraînerait une amende de 3000 $ à Rantanen.

Ce dernier domine la colonne des marqueurs de la LNH avec huit buts et 24 mentions d’assistance jusqu’ici cette saison.