FRISCO, Texas — La PGA of America va déménager son siège social de la Floride au Texas, dans un projet de 520 M $ en banlieue de Dallas.

On y trouvera un hôtel Omni de 500 chambres, un centre des congrès et deux terrains de golf. On pourra ainsi accueillir des tournois majeurs de la PGA, de la LPGA et du circuit senior de la PGA.

La décision annoncée mardi donne suite au feu vert obtenu du conseil municipal de Frisco, notamment.

La PGA of America est basée depuis quatre décennies à Palm Beach Gardens, en banlieue de Miami. Le déménagement est prévu en 2022.

L’entente stipule que le Championnat de la PGA se déroulera sur le nouveau site en 2027 et 2034. Il n’y a pas eu de tournoi majeur au Texas depuis 1969.