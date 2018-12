TAMPA, Fla. — Mathieu Joseph et Anthony Cirelli ont marqué rapidement en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a savouré sa cinquième victoire d’affilée en disposant des Bruins de Boston 3-2.

Après le but de Joseph à 2:40, Cirelli a atteint la cible avec un tir du revers pendant un désavantage numérique 1:23 plus tard pour permettre au Lightning de mener 3-1.

Les Bruins ont réduit l’écart 3-2 à la suite du filet de David Krejci avec 1:45 à jouer.

Brayden Point a également marqué tandis que Louis Domingue a repoussé 33 tirs pour le Lightning, qui domine la LNH avec une fiche de 22-7-1.

David Pastrnak a obtenu l’autre but des Bruins, qui ont subi une troisième défaite d’affilée et une quatrième en cinq matchs.

Point a créé l’égalité 1-1 avec son 21e but, et un septième à ses huit dernières rencontres, avec 5:01 à jouer au premier engagement. Nikita Kucherov a préparé le but avec une passe du revers et il totalise désormais 20 passes et 25 points à ses 12 derniers matchs.

Pastrnak a réussi son 20e but à son 28e match cette saison en s’emparant d’un retour dès la deuxième minute de jeu. Jaromir Jagr — en quatre différentes occasions — est le seul joueur tchèque à avoir atteint le cap des 20 buts en moins de matchs.

Les Bruins pouvaient par ailleurs compter sur la présence du défenseur Charlie McAvoy, qui était à l’écart du jeu depuis le 20 octobre en raison d’une commotion cérébrale. Ils sont toujours privés du centre Patrice Bergeron (côtes), et des défenseurs Zdeno Chara (bas du corps), Kevan Miller (gorge) et Urho Vaakanainen (commotion).