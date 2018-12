GLENDALE, Ariz. — Andre Burakovsky a touché la cible tard en troisième période, Pheonix Copley a effectué 27 arrêts et les Capitals de Washington ont défait les Coyotes de l’Arizona 4-2, jeudi.

Jakub Vrana a inscrit un troisième but en deux matchs et Matt Niskanen a fait mouche le jour de son anniversaire pour les Capitals, qui ont freiné la série de victoires des Coyotes à quatre.

Burakovsky, qui avait été promu sur le premier trio puisque Tom Wilson est blessé, a marqué le but gagnant avec 4:42 à faire quand son tir a dévié sur le bouclier d’Adin Hill avant d’aboutir dans l’objectif.

Alex Ovechkin a ajouté un but dans un filet et est devenu le joueur de la LNH à atteindre le plus rapidement le plateau des 5000 tirs en carrière — et le neuvième dans l’histoire du circuit. Ovechkin y est parvenu en 1031 matchs. Marcel Dionne détenait l’ancien record avec 5000 tirs en 1215 rencontres.

Christian Fischer et Lawson Crouse ont fourni l’offensive des Coyotes, qui ont encaissé un premier revers depuis qu’ils ont fait l’acquisition de Nick Schmaltz des Blackhawks de Chicago.

Hill a stoppé 26 tirs.