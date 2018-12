ALMATY, Kazakhstan — À son retour en compétition internationale, Kim Boutin a fini deuxième au 1000 m à la Coupe du monde d’Almaty en patinage de vitesse courte piste, samedi.

Boutin (1:28,974) avait aussi obtenu l’argent dans cette distance aux Jeux olympiques de Pyeongchang, plus tôt cette année.

La Sherbrookoise a franchi l’arrivée après la Néerlandaise Suzanne Schulting, victorieuse à chacun de ses 1000 m cette saison.

«Je suis bien contente de ma journée, a dit Boutin. Mon but n’était pas nécessairement d’avoir tel ou tel résultat, mais de revenir à la base et d’avoir du plaisir, et j’ai bien réussi à ce niveau-là. J’ai livré des bonnes courses, mais je pense que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer».

Steven Dubois (Lachenaie) et Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau) ont terminé quatrième et sixième au 1500 m.

Boutin a aussi pris part aux demi-finales des relais mixte et féminin, aidant les formations à se qualifier pour les finales de dimanche. Le relais masculin passe également à l’étape suivante, ayant terminé premier de sa demi-finale.