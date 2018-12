COLUMBUS, Ohio — Alex Ovechkin a marqué son 22e but de la saison, un sommet dans la LNH, et les Capitals de Washington ont blanchi les Blue Jackets de Columbus 4-0, samedi soir.

Travis Boyd a obtenu un but et une aide alors que Brett Connolly et Dmitrij Jaskin ont complété le pointage pour les Capitals. Les champions en titre de la coupe Stanley sont restés au sommet de la section Métropolitaine, trois points devant les Blue Jackets.

Braden Holtby a repoussé 28 rondelles et il a signé un 34e blanchissage en carrière dans la LNH.

Ovechkin a amassé au moins un point dans une 11e partie de suite. Il a amassé 10 buts et six mentions d’assistance durant cette séquence.

Sergei Bobrovsky a effectué 10 arrêts en première période pour les Blue Jackets et il a été remplacé par Joonas Korpisalo. Korpisalo a conclu le match avec 14 arrêts.