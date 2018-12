MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a acquis dimanche l’attaquant argentin Maximiliano Urruti, du FC Dallas, en retour de 75 000 $ en montant d’allocation ciblé et d’un choix de première ronde au prochain repêchage de la MLS.

Le tout sera confirmé après la réception de son certificat de transfert international.

«Je suis très satisfait de l’arrivée de Maximiliano Urruti, a dit par communiqué l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. Son expérience, son tempérament de vainqueur et ses qualités de finition seront des atouts considérables.»

Urruti, 27 ans, a réussi 44 buts et 25 passes décisives en 162 matchs, dont 118 départs, au cours de ses cinq saisons et demie en MLS.

Il a également marqué deux buts en neuf matchs des séries éliminatoires, aidant Portland à remporter le championnat du circuit en 2015.

L’Argentin a terminé au premier rang – ou à égalité – des buteurs du FC Dallas au cours des trois dernières saisons, avec une production de neuf, 12 et huit buts, en plus de mener son équipe avec 11 passes décisives en 2018. Ses 29 buts le placent parmi les 15 meilleurs buteurs de la MLS, à égalité au 11e rang, au cours des trois saisons.

Urruti a commencé sa carrière professionnelle chez lui, en Argentine, marquant 12 buts en 56 matchs de Primera Division entre 2010 et 2013 avec Newell’s Old Boys, après un passage à l’académie du club. Il a fait partie de l’équipe qui a remporté le Torneo Final en 2012-13 et a pris part à six matchs de la Copa Libertadores.

Plus tôt dimanche, l’Impact a cédé le gardien Maxime Crépeau aux Whitecaps de Vancouver, en retour de 50 000 $ en montant d’allocation ciblé, ainsi qu’un choix de troisième ronde au repêchage 2020 de la MLS.

Crépeau est âgé de 24 ans. Il a obtenu trois départs avec l’Impact en MLS et quatre en Championnat canadien, en 2017. Il s’est joint à la première équipe en 2013, après trois années avec l’Académie du club.

Crépeau a disputé la dernière saison en prêt au Fury FC d’Ottawa, dans la USL.