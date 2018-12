CLEVELAND — Baker Mayfield a supplanté Cam Newton, Jarvis Landry a inscrit un touché au sol et un autre par la passe, guidant les Browns de Cleveland vers une victoire de 26-20 aux dépens des Panthers de la Caroline, dimanche.

Mayfield a lancé une longue passe de touché de 51 verges à Landry, qui a parcouru trois verges au sol pour un majeur, plus tôt dans le match. Landry a aussi réussi une longue course qui a mis la table pour le touché victorieux.

Jouant le rôle de trouble-fêtes, les Browns (5-7-1) ont porté à 3-2 leur fiche sous la tutelle de l’entraîneur-chef par intérim Gregg Williams. Ce dernier n’a eu besoin que de cinq matchs pour égaler le total de victoires de l’ancien entraîneur-chef des Browns, Hue Jackson, mais en plus de deux saisons.

Les Panthers (6-7) ont encaissé un cinquième revers consécutif et celui-ci pourrait venir les hanter pendant des mois. L’entraîneur-chef Ron Rivera pourrait être sur la sellette d’ici la fin de la campagne.

Newton a obtenu 256 verges aériennes, mais il sa passe vers Jarius Wright en quatrième essai et les buts au quatrième quart a manqué de doigté. Quelques instants plus tard, Newton a complètement raté son receveur Devin Funchess et il a été victime d’une interception avec seulement 57 secondes à écouler.

Mayfield a conclu la partie avec 18 passes captées en 22 tentatives et pour des gains de 238 verges. Il a rebondi de belle façon après avoir lancé trois interceptions en première demie contre les Texans de Houston, la semaine dernière.

Le porteur de ballon des Panthers Christian McCaffrey a amassé deux touchés au sol et il a récolté un total de 101 verges.