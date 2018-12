ORCHARD PARK, N.Y. — Sam Darnold a eu le meilleur sur un autre quart recrue, Josh Allen, et les Jets de New York sont venus de l’arrière pour vaincre les Bills de Buffalo 27-23, dimanche.

Elijah McGuire a réussi une course d’une verge pour un majeur en quatrième essai et les buts alors qu’il ne restait que 77 secondes à écouler à la rencontre. Il a couronné une séquence offensive au cours de laquelle Darnold a complété trois passes pour des gains de 52 verges.

Le quart recrue des Jets a montré une belle précision lorsqu’il a rejoint Robbie Anderson pour un gain de 37 verges à la suite d’une belle passe vers les lignes de côté.

Il s’agissait de la première remontée victorieuse au quatrième quart de la carrière de Darnold, à son premier match depuis qu’il en a raté trois en raison d’une blessure au pied droit.

Darnold a conclu l’affrontement avec 16 passes complétées en 24 tentatives et pour des gains de 170 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception. Les Jets (4-9) ont mis fin à une série de six revers et ils ont rebondi après avoir laissé filer une avance de 16-0 contre les Titans du Tennessee.

Darnold, le troisième choix au total lors du dernier repêchage de la NFL, a supplanté Allen, sélectionné par les Bills avec le septième choix au total.

Allen a réussi 18 de ses 36 passes pour des gains aériens de 206 verges. Il a été victime de deux interceptions, dont celle de Trumaine Johnson lors de la dernière série à l’attaque des Bills (4-9).

Allen a tout de même parcouru 101 verges au sol pour devenir seulement le deuxième quart de l’histoire de la NFL à amasser au moins 90 verges par la course lors de trois parties consécutives. Il a joint Tobin Rote, qui avait réalisé l’exploit avec les Packers de Green Bay, en 1951.