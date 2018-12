LAS VEGAS — Bien sûr que le gérant des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, a été le premier à prendre la parole aux Assises d’hiver du Baseball majeur.

Cash a affirmé lundi que les Rays allaient poursuivre avec leur pratique révolutionnaire d’utiliser un releveur en début de rencontre en 2019.

Les Rays se sont éloignés des traditions cette saison, utilisant régulièrement un releveur comme commencer les matchs plutôt qu’un partant. L’équipe a compilé une fiche de 46-38 avec des partants et de 44-34 avec un «spécialiste de début de match».

«Nous discutons présentement à savoir si nous utiliserons cette stratégie deux ou trois fois dans la rotation (de cinq lanceurs), a-t-il laissé tomber lundi. Ce qui est bien, c’est que nous avons recueilli une tonne d’informations la saison dernière et que nous avons une foule de candidats qui peuvent aussi remplir le rôle de partant traditionnel si nous en avons besoin: Yonny Chirinos, ‘Yarbs’ (Ryan Yarbrough), Wilmer Font, Jalen Beeks.»

L’innovation mise de l’avant par les Rays a été copiée par les Athletics d’Oakland — qui ont confié le départ du match pour le quatrième as de l’Américaine face aux Yankees de New York à Liam Hendricks — et les Brewers de Milwaukee. Le gérant des Brewers, Craig Counsell, a utilisé le gaucher Wade Miley pour un seul frappeur dans le match no 5 de la série de championnat de la Nationale contre les Dodgers de Los Angeles avant d’amener le droitier Brandon Woodruff dans la mêlée.

Bien que Cash laisse savoir aux gérants adverses quand il compte utiliser cette tactique, Counsell ne l’a pas fait.

«Oui, ça peut rendre la vie difficile. Mais personnellement, je ne vois rien de mal à cela, a indiqué Cash. Chaque gérant, chaque club, chaque organisation tente de faire ce qui est le mieux avec sa formation. S’ils sentent que (de ne pas l’annoncer) est le mieux à faire, les autres équipes devront vivre avec. Ça nous arrivera sûrement. Nous l’avons déjà fait à d’autres clubs. Peut-être pas aussi rapidement (que les Brewers), mais en séries, on voit des choses différentes.»

Les Rays prévoyaient d’abord d’avoir recours à ces «ouvreurs» de façon limitée, mais l’équipe a dû s’ajuster en cours de route.

«Je n’étais pas sceptique quand nous discutions de le faire une fois par rotation, peut-être deux, a souligné Cash. Puis, avec les blessures, ça s’est transformé en trois ou quatre fois. Je ne sais pas si sceptique est le mot juste; je dirais davantage inquiet. Je me demandais comment nous allions garder frais les bras de nos gars, comment nous allions gérer la charge de travail au cours d’une longue série. Mais nous avons beaucoup appris à travers tout ça.

«Maintenant, les joueurs ont acheté notre plan et nous avons connu du succès. Ils l’ont adopté et l’ont apprécié. Tout le mérite leur revient.»