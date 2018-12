Les Maple Leafs de Toronto et les Ducks d’Anaheim ont procédé à une transaction mineure lundi soir.

La formation torontoise a mis la main sur le défenseur Steven Oleksy des Ducks. En retour, les Maple Leafs ont échangé l’attaquant Adam Cracknell. Les deux joueurs ont exclusivement joué dans la Ligue américaine de hockey cette saison (LAH).

Âgé de 32 ans, Oleksy a amassé deux mentions d’aide en 15 matchs avec les Gulls de San Diego. Le défenseur avait signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Ducks, le 1er juillet 2017.

En 388 matchs dans la LAH, Oleksy a récolté 109 points, dont 20 avec les Marlies de Toronto durant la saison 2016-2017. Il a également marqué trois buts et obtenu 17 mentions d’assistance en 73 matchs dans la LNH, avec les Capitals de Washington (2012-2015) et les Penguins de Pittsburgh (2016-2017).

Cracknell a été réclamé par les Flames de Calgary au neuvième tour (279e au total) lors du repêchage de 2004 dans la LNH. En 14 rencontres avec les Marlies cette saison, il a inscrit trois buts.

À 33 ans, Cracknell affiche un rendement de 21 buts et 22 aides en 208 matchs dans la LNH. Il a porté l’uniforme des Blues de St. Louis, des Blue Jackets de Columbus, des Canucks de Vancouver, des Oilers d’Edmonton, des Stars de Dallas et des Rangers de New York.