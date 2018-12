NEW YORK — La NFL a annoncé qu’elle présentera quatre matchs à Londres et un autre à Mexico la saison prochaine, et précisé que les Jaguars de Jacksonville, les Chargers de Los Angeles, les Rams de Los Angeles, les Raiders d’Oakland et les Buccaneers de Tampa Bay seront les équipes locales pour ces occasions.

Leurs adversaires, ainsi que les dates de ces affrontements, ne seront annoncés qu’au printemps 2019, lorsque le calendrier officiel de la ligue sera diffusé.

Les Jaguars possèdent une entente qui leur permet de disputer un match par an à Londres. Les Chargers, les Rams et les Raiders devraient jouer dans des stades temporaires — les clubs de Los Angeles déménageront dans un nouveau stade à Inglewood après la saison prochaine —, et les Raiders quitteront Oakland pour s’établir à Las Vegas en 2020.

La NFL a aussi indiqué qu’elle présentera un match du calendrier régulier à Mexico en 2019, quelques jours seulement après que le duel entre les Chiefs de Kansas City et les Rams au stade Azteca ait été déplacé à Los Angeles en raison du piètre état du terrain en novembre.