LAKE FOREST, Ill. — Les Bears de Chicago ont inscrit le nom du demi de coin Bryce Callahan sur la liste des blessés en raison d’une fracture au pied gauche.

L’entraîneur-chef Matt Nagy a déclaré que Callahan devra passer sous le bistouri. Il s’est blessé dans la victoire de 15-6 des Bears contre les Rams de Los Angeles dimanche soir.

Callahan, un vétéran qui dispute sa quatrième saison dans la NFL, a réussi 45 plaqués, deux interceptions et deux sacs du quart, en plus d’avoir rabattu six passes au sol. Sherrick McManis devrait être appelé en renfort.

Les Bears ont aussi conclu une entente avec le demi de coin Marcus Williams mercredi. Il a participé à 51 rencontres au cours des cinq dernières saisons avec les Jets de New York (2014-17), les Texans de Houston (2017) et les Buccaneers de Tampa Bay (2018). Ces derniers avaient inscrit son nom sur la liste des blessés le 13 octobre en raison d’une blessure aux muscles ischio-jambiers, avant de le libérer neuf jours plus tard.