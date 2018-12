MONTRÉAL — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a couronné une saison marquée par de nombreux succès en étant désigné le joueur junior de l’année par Tennis Canada, jeudi.

La saison a été très fructueuse pour Auger-Aliassime, qui a retranché plus de 50 places à son classement pour la terminer à la porte du top-100. À seulement 18 ans, il est le deuxième plus jeune joueur du top-200 mondial.

«Il continue de se faire un nom sur la scène internationale en établissant quelques records», a souligné le président et chef de la direction de Tennis Canada Michael Downey.

Auger-Aliassime a fait ses débuts au tableau principal d’un tournoi de l’ATP à Rotterdam en 2018. Il s’est également qualifié pour sa première épreuve du circuit Masters 1000 à Indian Wells, ainsi que pour son premier tournoi du Grand Chelem, aux Internationaux des États-Unis.

Le Montréalais est aussi devenu le plus jeune joueur à défendre un titre du circuit Challenger en récoltant le trophée du tournoi de Lyon pour une deuxième année consécutive. Il est également devenu le troisième joueur de l’histoire à posséder trois couronnes du circuit Challenger à l’âge de 18 ans.

D’autre part, Tennis Canada a annoncé que Milos Raonic a été choisi le joueur de l’année, tandis que Denis Shapovalov a été élu le joueur le plus amélioré et Daniel Nestor, le joueur de double de l’année.

«Milos, Denis, Félix et Daniel ont tous connu des saisons productives et méritent pleinement ces prix, a résumé Downey. Milos a signé d’importantes victoires et s’est rendu loin dans plusieurs tournois cette année pour retrouver sa place au top-20. De son côté, Denis, contrairement à beaucoup d’autres joueurs qui ont connu une ascension fulgurante, n’est pas tombé dans le marasme de la deuxième année et a poursuivi son impressionnante progression, passant du 51e au 27e rang.»

Les prix d’excellence sont décernés par un comité composé du personnel du service de l’élite de Tennis Canada et des entraîneurs nationaux.