VAL GARDENA, Italie — Le Norvégien Aksel Lund Svindal a devancé de justesse son rival italien Christof Innerhofer pour remporter un super-G de la Coupe du monde et prolonger à sept sa séquence victorieuse record en carrière à Val Gardena.

Dans des conditions sous le point de congélation, Svindal a terminé cinq centièmes de seconde devant Innerhofer et 27 dixièmes de seconde devant son coéquipier norvégien Kjetil Jansrud.

Svindal a maintenant remporté cinq super-G et deux descentes sur le parcours de Saslong et il peut encore améliorer son record en défendant avec succès son titre en descente, samedi.

Benjamin Thomsen s’est révélé le meilleur Canadien avec une 21e place. Le Torontois Jack Crawford a terminé 48e et Dustin Cook, de Lac-Sainte-Marie, a pris le 56e rang.

Il s’agit de la première victoire de Svindal cette saison et la 36e de sa carrière en Coupe du monde, ce qui le place à égalité avec l’Autrichien à la retraite Benjamin Raich à la septième place de la liste de tous les temps.

Cette victoire a permis à Svindal de se hisser en tête du classement général de la Coupe du monde et de celui du super-G.

Au classement général, Svindal devance Marcel Hirscher, septuple champion en titre, par 17 points. Hirscher, un spécialiste des épreuves techniques qui n’a pas participé à la course, devrait reprendre la tête lors d’une série de cinq épreuves de slalom géant et de slalom sur une période de sept jours à compter de dimanche à Alta Badia.

Au classement du super-G, Svindal détient 19 points d’avance sur Jansrud.

Innerhofer, devant les seins dans sa région natale, a reçu de chaleureux applaudissements après sa descente, mais Svindal s’est exécuté sept coureurs plus tard et a réduit la foule au silence.

Svindal concédait près d’un dixième de seconde à Innerhofer au dernier point de contrôle, mais le grand Norvégien a retrouvé plus de vitesse dans les derniers virages serrés. Avec une vitesse de 115,3 km/h, Svindal s’est montré nettement plus rapide qu’Innerhofer à la dernière mesure de vitesse.

Le Français Johan Clarey a obtenu une impressionnante quatrième place avec le dossard no 50 et Aleksander Aamodt Kilde s’est classé cinquième pour permettre à trois Norvégiens de terminer dans le top-5 et quatre dans le top-10 avec Adrian Smiseth Sejersted huitième.

L’Autrichien Matthias Mayer, champion olympique de super-G, a terminé septième.

Le skieur américain Steven Nyman, 26e, sera parmi les favoris de la descente, samedi, sur le Saslong, une course qu’il a remportée à trois reprises.