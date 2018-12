VAL GARDENA, Italie — La Fédération internationale de ski entend dépouiller l’Allemand Stefan Luitz de sa première victoire en Coupe du monde pour avoir utilisé un masque à oxygène, mais elle ne cherchera pas à lui imposer une sanction supplémentaire.

La secrétaire générale de la FIS, Sarah Lewis, a révélé que l’Association allemande de ski a été informée que le règlement prévoit «une disqualification de l’épreuve où l’infraction a été commise.»

Lors du slalom géant de Beaver Creek, au Colorado, ce mois-ci dont le départ a été donné à une altitude de 3152 mètres, Luitz a été aperçu en utilisant un réservoir à oxygène entre les manches. Il a obtenu la victoire en conservant son avance acquise lors de la première manche.

La victoire a mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives de Marcel Hirscher, mais le champion olympique de slalom géant pourrait encore être crédité de la victoire.

Les règles antidopage de la FIS stipulent que les réservoirs à oxygène ne peuvent pas être amenés sur les sites de compétition et que «les résultats obtenus après l’utilisation de cet équipement seront automatiquement effacés.»

«Cela fait partie de la réglementation antidopage et du guide médical, mais on parle d’une méthode prohibée et c’est donc très différent du dopage sanguin ou de la prise de stéroïdes anabolisants et les différentes infractions sont classées par catégories, a expliqué Lewis. Ceci est juste une violation de la réglementation.»

L’association allemande a été informée de la décision de la FIS cette semaine et dispose maintenant de deux semaines pour demander une audience avant qu’une décision ne soit prise. Une fois la décision rendue, l’association allemande peut faire appel devant le Tribunal arbitral du sport, en Suisse.

Selon des informations, d’autres skieurs allemands auraient également utilisé des masques à oxygène, mais Lewis a déclaré qu’aucun autre athlète n’avait fait l’objet d’une enquête.