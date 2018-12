DÉTROIT — Jordy Mercer et les Tigers de Detroit se sont officiellement entendus sur les termes d’un contrat d’un an, vendredi.

Le joueur d’arrêt-court touchera à un salaire de 5,25 millions US$ et pourrait obtenir un bonus de performance de 250 000 $, selon le nombre de matchs qu’il aura disputés. Il touchera 100 000$ lors de son 120e et de son 125e match et 50 000$ supplémentaires s’il en joue 130.

Mercer a disputé les sept dernières saisons de sa carrière dans les Majeures dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh.

Âgé de 32 ans, Mercer a une moyenne en carrière de ,256, avec 55 longues balles et 277 points produits.