EDMONTON — Connor McDavid a fait bouger deux fois les cordages et s’est fait complice d’un autre but et les Oilers d’Edmonton ont infligé aux Flyers de Philadelphie leur troisième revers d’affilée, par la marque de 4-1, vendredi soir.

Alex Chiasson et Adam Larsson ont également trouvé le fond du filet du côté des Oilers (18-12-3), qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs et qui présentent un dossier de 8-1-1 à leurs 10 derniers duels. La formation d’Edmonton présente une fiche de 9-2-2 depuis que Ken Hitchcock est à la barre de l’équipe.

Mikko Koskinen a réalisé 31 arrêts pour ajouter une septième victoire en autant de matchs à domicile cette saison.

Sean Couturier avait d’abord été crédité pour le seul but des Flyers, mais c’est finalement Jakub Voracek qui l’a récolté, après la rencontre. Les Flyers (12-14-4) ont encaissé six revers à leurs huit dernières rencontres.