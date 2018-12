MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au Centre Bell entre les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal.

Peca (encore) marque le 1er but du Canadien

Pour une deuxième partie d’affilée, Matthew Peca a inscrit le premier but du Canadien. Après avoir réussi le coup en milieu de deuxième période, jeudi soir, contre les Hurricanes de la Caroline, le rapide attaquant a fait le coup aux Sénateurs beaucoup plus rapidement, soit à 3:39 du premier vingt. À l’affût dans l’enclave, Peca a récupéré une rondelle libre, après qu’un tir de Kenny Agostino eut frappé le défenseur Ben Harpur. Son tir des poignets s’est faufilé au-dessus de la mitaine de Mike McKenna et dans la partie supérieure gauche du filet.

Une contestation vidéo rejetée, un but refusé

Décidément, les cinq premières minutes de la période initiale auront été fertiles en émotions de toutes sortes, et pas toutes plaisantes pour l’état-major du Canadien. Tout a commencé 20 secondes après le but de Matthew Peca lorsque Colin White a logé la rondelle derrière Carey Price. Une fraction de seconde plus tôt, Price s’était retrouvé sur le dos et en douleur après avoir été touché à l’arrière de la jambe gauche par le bâton de Brady Tkachuk lors d’une incursion au filet. Price s’est péniblement relevé et a dû patiner pendant plusieurs minutes en secouant sa jambe gauche pour essayer de chasser la douleur, ce qu’il a réussi à faire. Pendant tout ce temps, la Centrale de révision de la LNH était à l’oeuvre à la suite d’une contestation du Canadien, qui réclamait un geste d’obstruction à l’endroit de Price. La requête a été rejetée et le but a été accordé. Puis, 28 secondes plus tard, le Tricolore s’est vu refuser un but à la suite d’un geste évident de Brendan Gallagher, qui a botté la rondelle du patin gauche derrière Mike McKenna.

Tout vient à point à qui sait attendre

Pendant les neuf premières minutes de la deuxième période, le Canadien a amassé huit tirs contre aucun pour les Sénateurs. Lorsque ces derniers ont finalement eu l’occasion de tester Carey Price, ils ont rompu l’impasse de 1-1. Profitant d’une mésentente entre Jordie Benn et Noah Juulsen derrière le filet du Canadien, Mark Stone a pris possession du disque et servi une passe vive vers Mikkel Boedker qui fonçait vers le but du Tricolore. Sans hésiter, Boedker a décoché un bon tir sur réception qui s’est faufilé entre les jambières du gardien du Canadien.

La disette se prolonge

Limité à un seul but en avantage numérique depuis le début du mois de décembre, le Canadien a laissé filer deux autres opportunités du genre en deuxième période, malgré cinq tirs vers Mike McKenna. À la première opportunité, le Canadien a vu sa supériorité numérique interrompue alors qu’il y restait 49 secondes lorsque Tomas Tatar a été pris en défaut pour obstruction à l’endroit de Chris Tierney en territoire des Sénateurs. Quelque trois minutes plus tard, les Sénateurs ont été surpris avec trop de joueurs sur la patinoire, mais encore là, les hommes de Guy Boucher ont fermé la porte et ont maintenu leur avance jusqu’à la fin de la deuxième période.

Trois folles minutes

Après avoir vu les arbitres refuser un but à Phillip Danault qui lui aurait procuré une avance de 3-2, le Canadien s’est servi de cette décision douteuse pour raviver sa flamme, à mi-chemin au troisième engagement. Malgré les ratés en avantage numérique, l’attaque massive du Tricolore a généré beaucoup de momentum en zone adverse et Shea Weber a finalement mis la touche finale après que Danault eut décoché un tir vers le filet. Les hommes de Claude Julien ont gardé le pied sur l’accélérateur pendant trois minutes, jusqu’à ce que Paul Byron complète une magnifique passe de la recrue de 18 ans Jesperi Kotkaniemi.