MINNEAPOLIS — Dalvin Cook a parcouru 136 verges au sol, un sommet en carrière et il a inscrit deux touchés, menant les Vikings du Minnesota vers une victoire convaincante de 41-17 contre les Dolphins de Miami, dimanche.

Latavius Murray a ajouté 68 verges par la course et un majeur. Les Vikings (7-6-1) ont réussi un touché lors de chacune des trois premières séries à l’attaque sous la supervision du nouveau coordonnateur offensif Kevin Stefanski. Ils ont porté le ballon 40 fois, un sommet pour eux cette saison.

«Nous l’avons ressenti toute la semaine pendant l’entraînement, dans la façon que les joueurs couraient et s’installaient avant les jeux, a mentionné Cook. Nous avions ce sentiment d’urgence d’accomplir de grandes choses.»

Anthony Barr et Danielle Hunter ont tous les deux réussi deux des neuf sacs aux dépens de Ryan Tannehill, qui a perdu 71 verges en tout pour les Dolphins (7-7). La troupe de Miami revenait d’une victoire dramatique contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à la suite d’un touché de 69 verges ponctué de deux latérales.

Minkah Fitzpatrick a retourné une interception sur 50 verges pour un majeur, au deuxième quart, et Kalen Ballage a réalisé une course de 75 verges qui s’est terminée dans la zone des buts dès le premier jeu de la deuxième demie, rapprochant les Dolphins à 21-17.

Lors des cinq possessions suivantes, les Dolphins ont toutefois montré des pertes de 27 verges en 16 jeux.

Tannehill a conclu l’affrontement avec 11 passes réussies en 24 tentatives et pour des gains de 108 verges. Les Dolphins n’avaient perdu que cinq de ses 17 derniers départs et ils ont vu leurs chances de participer aux séries dans l’Association Américaine prendre un dur coup.

Les Ravens de Baltimore, les Colts d’Indianapolis et les Titans du Tennessee ont tous gagné, portant leur fiche à 8-6. Les Dolphins ont glissé au neuvième rang de l’Américaine.

«Évidemment, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais nous devons continuer à jouer, a déclaré Tannehill. Nous devons gagner les matchs restants à notre calendrier et ce qui se produira par la suite est hors de nos mains.»

Les Bears de Chicago ont remporté la section Nord de l’Association Nationale, mais les Vikings se sont placés en bonne position pour retourner en séries. Avec un peu d’aide, ils pourraient s’assurer d’une place en éliminatoires dès la semaine prochaine.

Le quart des Vikings Kirk Cousins a lancé une passe de touché à Stefon Diggs et Aldrick Robinson. Il a complété 14 de ses 21 passes pour des gains aériens de 215 verges.

Les Vikings avaient été limités à moins de 285 verges d’attaque, contre les Seahawks de Seattle la semaine dernière, pour une quatrième fois à leurs cinq dernières parties. L’entraîneur-chef Mike Zimmer a décidé de congédier le coordonnateur offensif John DeFilippo et de le remplacer par Stefanski. Une des critiques de Zimmer envers DeFilippo est qu’il n’établissait pas le jeu au sol.

«Je crois que Kevin savait ce que je voulais voir», a affirmé Zimmer.

Les Dolphins ont accordé 30 points ou plus dans un sixième match cette saison et plus de 400 verges d’attaque pour une neuvième fois.