HOUSTON — Une personne bien au fait des négociations a révélé à The Associated Press que les Astros de Houston ont consenti un contrat de deux ans au voltigeur et joueur autonome Michael Brantley.

La source a parlé lundi soir sous le couvert de l’anonymat parce que l’équipe n’a pas encore confirmé la signature.

Âgé de 31 ans, Brantley a passé 10 saisons avec les Indians de Cleveland, avec qui il a été sélectionné trois fois au match des étoiles.

Brantley a maintenu une moyenne au bâton de ,295 en carrière, ce qui offre aux Astros une amélioration au champ avec le voltigeur de centre George Springer comme pilier.

Brantley a affiché une moyenne au bâton de ,309 avec 17 longues balles, 36 doubles et 76 points produits en 143 matchs, dont 134 départs au champ gauche.

Sa meilleure saison en carrière est survenue en 2014, alors qu’il a terminé au troisième rang des votes pour le joueur le plus utile de l’Américaine tout en frappant 20 circuits et en produisant 97 points, deux sommets en carrière.