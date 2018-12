NEWARK, N.J. — John Tavares, Auston Matthews et Patrick Marleau ont trouvé le fond du filet lors des 14 premières minutes de jeu et les Maple Leafs de Toronto ont déployé tout leur talent dans une victoire de 7-2 contre les Devils du New Jersey mardi soir.

Nazem Kadri a égalé un record personnel avec trois mentions d’aide, Mitchell Marner et Morgan Rielly ont marqué en deuxième période et les Maple Leafs ont fait mal paraître les Devils pour la deuxième fois de la saison. Tyler Ennis a ajouté deux buts tard au troisième vingt.

Frederik Andersen a bloqué 27 rondelles et mérité une deuxième victoire à ses cinq derniers départs (2-2-1).

Quant aux Maple Leafs, ils affichent un dossier de 7-2-2 à leurs 11 dernières sorties.

Leur victoire leur a permis de se hisser au deuxième rang dans la section Atlantique, un point devant les Sabres de Buffalo.

Sami Vatanen et Nico Hischier ont marqué les buts des Devils, qui vivent une période difficile avec une fiche de 3-6-6 à leurs 15 dernières rencontres.

Le gardien Keith Kinkaid a accordé cinq buts sur 21 tirs avant de céder sa place après 40 minutes de jeu, alors que les Devils accusaient un retard de 5-1.