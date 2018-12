VANCOUVER — Nikita Kucherov a atteint le plateau des 50 points grâce à une performance d’un but et d’une aide, et le Lightning de Tampa Bay a défait les Canucks de Vancouver 5-2 mardi soir.

Jouant avec fougue, les Canucks ont maintenu la cadence avec le Lightning dans un match marqué par plusieurs combats de boxe, dont un entre Yanni Gourde, du Lightning, et Antoine Roussel en deuxième période.

L’ailier gauche des Canucks a frappé le centre du Lightning sur la rampe, déclenchant les hostilités. Roussel a martelé Gourde de plusieurs coups avant que les juges de lignes n’interviennent.

Les Canucks n’ont toutefois pas réussi à renverser le Lightning, la meilleure formation de la LNH, qui n’a pas perdu en temps réglementaire depuis le 27 novembre.

Cédric Paquette, Adam Erne, Steven Stamkos et Ondrej Palat ont également trouvé le fond du filet pour le Lightning (26-7-2).

La riposte des Canucks (16-17-4) est venue de Tyler Motte et de Chris Tanev.

Le gardien des Canucks Anders Nilsson a bloqué 34 des 38 tirs qu’il a reçus. Son rival Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts.

Kucherov a ouvert la marque à 8:40 de la période initiale à la suite d’une mise en jeu. Il a ajouté une aide sur le but de Palat, marqué dans un filet désert moins d’une minute après le but de Stamkos.