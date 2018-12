CHICAGO — Jayce Hawryluk a marqué ses deux premiers buts en carrière dans la LNH et les Panthers de la Floride ont vaincu les Blackhawks de Chicago 6-3, dimanche soir.

Âgé de 22 ans, Hawryluk disputait un cinquième match depuis qu’il a été rappelé de la Ligue américaine de hockey. Il a créé l’égalité 1-1 en première période avant de donner les devants aux Panthers lors du deuxième engagement.

Alors que les deux formations étaient nez à nez, Mike Hoffman et Jared McCann ont enfilé l’aiguille dans un intervalle de 31 secondes pour donner les devants pour de bon aux Panthers.

Denis Malgin et Frank Vatrano, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour l’équipe de la Floride, qui a gagné quatre de ses cinq dernières parties. James Reimer a effectué 26 arrêts dans la victoire.

Dylan Strome a récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Blackhawks, qui ont vu leur séquence de trois victoires être freinée. Connor Murphy a marqué un premier but cette saison et Alex DeBrincat a ajouté une réussite dans la défaite.

Cam Ward a stoppé 21 rondelles pour les Blackhawks, alors que le gardien numéro un Corey Crawford ratait un quatrième match consécutif en raison d’une commotion cérébrale.