Alexander Romanov a marqué un but et récolté deux aides pour mener la Russie vers une victoire de 4-0 contre le Danemark lors de la deuxième journée du Championnat mondial de hockey junior, jeudi à Vancouver.

Malgré la défaite, ce fut un bien meilleur effort de la part de la formation danoise, rossée 14-0 par le Canada mercredi soir.

Vitali Kravtsov a inscrit un but et une aide pour la Russie, qui disputait son premier match du tournoi. Pavel Shen et Ivan Morozov ont réussi les autres filets.

Danil Tarasov a signé le jeu blanc tandis que la défaite est allée au dossier de William Rorth.

Kravtsov a ouvert la marque à 6:28 de la première période et Romanov a porté le score 2-0 tard au deuxième vingt.

Les Danois sont demeurés à portée de la Russie jusqu’à ce que Shen ne touche la cible en avantage numérique avec un peu plus de six minutes à jouer.

Morozov a confirmé la victoire en logeant la rondelle dans un filet désert dans les deux dernières minutes du match.

La Russie disputera sa prochaine rencontre vendredi contre la République tchèque. Quant au Danemark, il reprendra le collier samedi contre la Suisse.

Plus tard jeudi, le Canada visera une deuxième victoire en autant de sorties alors qu’il livrera bataille à la Suisse, à Vancouver.

Deux autres matchs sont au calendrier jeudi, à Victoria. La Slovaquie jouera contre la Suède tandis que la Finlande se mesurera au Kazakhstan.