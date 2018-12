BAIE-COMEAU, Qc — Dawson Mercer a réussi son 19e but de la saison après 1:47 de jeu en prolongation et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu le Drakkar de Baie-Comeau 4-3, dans l’un des neuf matchs à l’affiche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec vendredi soir.

La victoire permet aux Voltigeurs de maintenir la cadence avec les Huskies de Rouyn-Noranda et de demeurer à six points des meneurs du classement général de la LHJMQ. Les Voltigeurs totalisent 53 points et ont un match en banque.

De son côté, le Drakkar se maintient au cinquième rang du classement général avec 49 points.

Grâce à deux buts de Shawn Element, le Drakkar détenait une avance de 3-2 mais Brandon Skubel a créé l’égalité avec 5:12 à jouer au temps réglementaire.

Pavel Koltygin et Thomas Pelletier ont marqué les autres buts des Voltigeurs.

Nathan Légaré a complété pour le Drakkar.

Mooseheads 2 Islanders 5

À Charlottetown, le gardien Matthew Welsh a stoppé 49 rondelles et il a été la grande vedette d’une victoire de 5-2 des Islanders face aux Mooseheads de Halifax.

Les Mooseheads ont notamment dominé 21-9 au chapitre des tirs aux buts en troisième, mais les Islanders ont marqué les deux seuls de la période, ceux de Noah Laaouan et de Thomas Casey.

Nikita Alexandrov, Drew Johnston et Daniel Hardie ont complété pour les Islanders, qui ont terminé le match avec 31 tirs.

Raphaël Lavoie et Samuel Lavoie ont été les buteurs des Mooseheads, durant les cinq dernières minutes de la période médiane.

Wildcats 3 Screaming Eagles 4 (fusillade)

À Cap-Breton, Derek Gentile et Egor Sokolov ont trouvé le fond du filet en tirs de barrage et les Screaming Eagles ont vaincu les Wildcats de Moncton 4-3.

Les buts de Gentile et de Sokolov ont permis aux Screaming Eagles de couronner une remontée de trois buts en troisième période.

Mitchell Balmas, avec ses 20e et 21e, a donné le ton en marquant deux fois en un peu plus de trois minutes. Sokolov a créé l’égalité à 15:13. Gentile a participé à deux des trois buts des Screaming Eagles.

Les Wildcats avaient marqué trois fois en deuxième période, grâce à Kyle Foreman, Charles-Antoine Giguère et Elliot Desnoyers.

Malgré la défaite, les Wildcats ont rejoint les Mooseheads de Halifax au premier rang de la section Maritimes. Les deux équipes totalisent 50 points mais les Mooseheads ont trois parties en banque.

Huskies 4 Armada 2

Félix Bibeau a inscrit son 16e but de la campagne en désavantage numérique et les Huskies de Rouyn-Noranda ont inscrit trois buts sans riposte pour défaire l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-2.

Bibeau a également récolté une mention d’aide sur le but d’assurance de Rafaël Harvey-Pinard, qui s’était lui aussi fait complice d’un autre but des siens.

Ryan MacLellan et Louis-Filip Côté ont complété la marque du côté des Huskies, tandis que Samuel Harvey a fait face à 23 lancers.

Samuel Bolduc et Joël Teasdale ont fait mouche chez l’Armada. Gabriel Waked a pour sa part repoussé 24 des 28 tirs dirigés vers lui.

Océanic 1 Saguenéens 2 (prolongation)

Jesse Sutton a dénoué l’impasse en marquant son deuxième but de la rencontre à 2:56 de la période et les Saguenéens de Chicoutimi ont tenu le fort pour finalement l’emporter 2-1 devant l’Océanic de Rimouski.

Sutton avait inscrit le premier but des Saguenéens, profitant d’un avantage numérique, à 9:45 de la première période, assisté de Morgan Nauss et Samuel Houde.

D’Artagnan Joly a forcé la tenue d’une période de prolongation en enfilant l’aiguille alors qu’il restait un peu moins de trois minutes à faire au troisième engagement.

Zachary Bouthillier a repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui pour les Saguenéens, tandis que son vis-à-vis, Tristan Bérubé, a cédé à deux reprises en 18 lancers.

Phoenix 7 Remparts 6 (prolongation)

À Québec, Taro Jentzch a inscrit son 11e but de la saison à 4:22 de la période de prolongation et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Remparts de Québec 7-6.

Les joueurs de Patrick Roy s’étaient bâtis une avance de 6-3 grâce à quatre buts marqués en moins de cinq minutes au milieu de la deuxième période.

Jaxon Bellamy a redonné vie au Phoenix avant la fin du deuxième vingt avant que Julien Anctil et Bobby Dow ne permettent aux visiteurs de créer l’égalité avant la fin du temps réglemenaire.

Cataractes 3 Tigres 5

À Victoriaville, Egor Serdyuk a amassé un but et trois mentions d’aide et il s’est avéré la figure dominante des Tigres dans une victoire de 5-3 contre les Cataractes de Shawinigan.

Les Cataractes menaient 3-1 après 20 minutes de jeu mais Serdyuk a sonné la charge pour les Tigres en faisant vibrer les cordages après 67 secondes de jeu en période médiane.

Serdyuk, qui avait récolté une aide sur le but de Simon Lafrance en première période, a également participé aux filets d’Olivier Mathieu et de Samy Paré.

Tyler Boivin, en désavantage numérique, a réussi le filet victorieux pour les Tigres.

Foreurs 1 Olympiques 4

À Gatineau, les Olympiques ont marqué trois buts sans riposte en troisième période et ils ont défait les Foreurs de Val-d’Or 4-1.

Metis Roelens a été le principal artisan de ce triomphe en marquant deux des trois buts des Olympiques au troisième vingt.

Chris McQuaid, en première période, et André Simard, au troisième vingt, ont complété pour les Olympiques, qui ont dominé les Foreurs 43-29 au chapitre des tirs aux buts.

Le but de Simard est survenu 47 secondes seulement après le deuxième de Roelens.

Yan Dion a réussi l’unique filet des Foreurs.

Sea Dogs 6 Titan 1

À Bathurst, les Sea Dogs de Saint-Jean ont marqué quatre buts sans riposte en première période et ils ont facilement défait le Titan 6-1.

La victoire permet aux Sea Dogs (6-26-3) de quitter la cave du classement général de la LHJMQ, deux points devant le Titan (6-27-1), qui a cependant un match en main.

James White a mené l’explosion des Sea Dogs en première avec deux des quatre buts. Il en a ajouté un troisième à 14:35 de la période médiane.

Mathieu Desgagnés, tard en deuxième période, a inscrit l’unique filet du Titan.