LAVAL, Qc — Andrew Poturalski a touché la cible après 68 secondes de jeu en prolongation et les Checkers de Charlotte ont vaincu le Rocket de Laval 5-4, samedi.

Morgan Geekie a amassé un but et deux aides, Patrick Brown a récolté un but et une aide, tandis que Saku Maenalanen et Dennis Robertson ont également marqué pour les Checkers (24-8-2). Nick Shilkey a accumulé trois aides et Roland McKeown, deux, alors que Scott Darling a repoussé 33 lancers.

Nikita Jevalovs et Jake Evans ont récolté chacun un but et une aide pour le Rocket (13-16-5), qui avait vaincu les Checkers 4-2, vendredi. Alexandre Alain et Lukas Vejdemo ont également fait bouger les cordages, tandis qu’Étienne Marcoux a effectué 28 arrêts.

Le Rocket a gaspillé des avances de 2-0 et 3-2 avant de voir Vejdemo forcer la présentation d’un bris d’égalité en marquant son sixième but de la campagne avec 3:16 à faire en troisième période.

Les deux équipes ont été 1-en-1 en avantage numérique.

Le Rocket disputera son prochain match mercredi, quand il accueillera les Senators de Belleville.