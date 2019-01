LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a bien amorcé l’année 2019 alors qu’il a vaincu les Senators de Belleville 4-2 mercredi soir à la Place Bell.

Byron Froese et Daniel Audette ont été les principaux artisans de cette 14e victoire du Rocket avec des récoltes de deux points chacun.

Froese a ouvert la marque grâce à son 11e de la saison à 9:39 du premier vingt, avec des aides d’Audette et du défenseur Xavier Ouellet.

Un peu moins de six minutes plus tard, Froese et Audette contribuaient au 6e filet d’Alex Belzile.

Ces deux buts ont été réussis alors que la troupe de Joël Bouchard profitait d’avantages numériques.

Antoine Waked a triplé l’avance du Rocket au milieu de la période médiane avec son premier de la saison, mais le Lavallois Gabriel Gagné a réussi le premier de ses deux buts, à 16:56 de la deuxième.

Gagné est revenu à la charge à 7:34 de la troisième mais Alexandre Grenier a obtenu le filet d’assurance, son 6e cette saison, avec moins de deux minutes à jouer au temps réglementaire.

Dans la victoire, le gardien Connor LaCouvee a repoussé 19 des 21 tirs auxquels il a fait face. Le Rocket a obtenu 26 tirs en direction de Filip Gustavsson.

Avec ce gain, le Rocket totalise 33 points et a quitté le dernier rang de la section Nord. Il s’est aussi approché à un point des Senators, avec un match en main.

Le Rocket disputera ses deux prochaines rencontres à domicile, les 4 et 5 janvier, contre les Americans de Rochester.