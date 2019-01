HONOLULU — Le Canadien Adam Svensson a brillé avec un 61, jeudi, prenant les devants par un coup à l’Omnium Sony.

Svensson a couronné sa journée avec un roulé de 10 pieds pour un oiselet, amenant son score à moins 9.

Recrue à la PGA, le golfeur de Surrey, en C.-B., a obtenu un aigle et sept oiselets, dont quatre d’affilée.

L’Américain Andrew Putnam a joué 62, un coup de mieux que son compatriote Matt Kuchar.

Sept autres Canadiens figurent au tournoi. Corey Conners et Roger Sloan ont joué 68 et 69. David Hearn, McKenzie Hughes et Nick Taylor ont signé des cartes de 70. Ben Silverman a connu une ronde de 72, un coup de mieux qu’Adam Hadwin.

Gagnant de trois tournois majeurs, l’Américain Jordan Spieth a peiné avec un 73, incluant quatre bogueys. Il n’a pas réussi d’oiselet.