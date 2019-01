MELBOURNE, Australie — L’Ontarienne Bianca Andreescu a rejoint la Montréalaise Eugenie Bouchard au tableau principal des Internationaux de tennis d’Australie, vendredi, après avoir profité du retrait de la Tchèque Tereza Smitkova à 6-0, 4-1 au dernier tour des qualifications.

Après avoir vaincu Caroline Wozniacki, la championne en titre des Internationaux d’Australie l’an dernier, ainsi que Venus Williams la semaine dernière à Auckland, la joueuse âgée de 18 ans aimerait bien poursuivre sa lancée en éliminant d’autres joueuses étoiles la semaine prochaine à Melbourne Park, dont la no 1 mondiale Simona Halep et Serena Williams.

Après avoir obtenu son billet pour le tableau principal — ce n’est que la deuxième fois qu’elle y parvient dans un tournoi du Grand Chelem après Wimbledon en 2017 —, Andreescu a mis la table pour un duel de premier tour contre l’Invitée américaine Whitney Osuigwe, qui a conclu la dernière année au 226e échelon mondial.

Elles font partie de la même moitié de tableau qu’Halep et la septuple championne des Internationaux d’Australie Serena Williams, mais dans la portion inférieure.

«Après tout ce qui s’est produit la semaine dernière, je crois que je peux me rendre assez loin la semaine prochaine, a dit Andreescu. Je profite simplement du rythme que je me suis donné la semaine dernière. J’espère que ça se poursuivra la semaine prochaine.

«Je crois que j’en ai profité au maximum pendant les matchs de qualifications, donc je suis très satisfaite.»

Andreescu s’est fait remarquer en participant à la finale la semaine dernière à Auckland, et elle espère maintenant pouvoir réaliser une performance suffisante la semaine prochaine à Melbourne pour améliorer suffisamment son classement afin d’éviter le processus de qualifications lors du prochain tournoi majeur.

«Mon objectif était, au début de l’année, d’accéder directement au tableau principal des Internationaux de France — en évitant les qualifications, a-t-elle cité. Je crois que je me suis rapprochée de mon objectif.»

Andreescu, de Mississauga, en Ontario, a grimpé de 45 places au classement la semaine dernière pour se retrouver au 107e échelon mondial, et elle a suscité beaucoup d’intérêt au Canada.

«Ouais, de toute évidence. J’ai reçu plein de messages. J’ai de plus en plus d’abonnées, particulièrement parmi les politiciens, ce qui m’a surprise, a-t-elle admis. C’est un honneur — je remercie tout le monde pour l’appui.

«J’ai reçu un message d’une jeune fille, qui m’a écrit pour me dire qu’elle avait commencé à jouer au tennis à cause de moi. C’est assez touchant.»

Selon Andreescu, c’est un conseil reçu il y a quelques années d’Halep, qui lui avait recommandé de disputer plus de tournois professionnels que juniors, qui est à l’origine de ses récents succès.

«Je gagne de plus en plus d’expérience en jouant dans les gros tournois, et je crois que ça m’aidera à plusieurs niveaux, a-t-elle dit. C’est fantastique. C’est la deuxième fois que je me qualifie pour le tournoi majeur. Je suis très satisfaite de mon jeu en ce moment, de la façon dont mon corps se comporte et de ma condition mentale.»

D’autre part, le Canadien Peter Polansky a subi l’élimination à la dernière étape menant au tableau principal du simple masculin .

Dixième tête de série des qualifications et 118e au monde, Polansky a baissé pavillon 6-4 et 6-4 en 90 minutes, face à l’Australien Thanasi Kokkinakis, 145e.

Polansky a été victime de 18 as et n’a eu que deux chances de briser son rival, sans capitaliser. Kokkinakis a obtenu sept balles de bris et en a converti deux, une lors de chaque set.

Il a réussi le coup lors du cinquième jeu de la manche initiale puis lors du neuvième jeu du deuxième set, ce qui lui permettait alors de prendre une avance de 5-4.

Dans la défaite, Polansky n’a pas joué de façon erratique, réalisant cinq as, 24 coups gagnants et 17 fautes directes. L’Australien lui a cependant été supérieur avec 33 coups gagnants.

Polansky espérait devenir le troisième Canadien à accéder au tableau principal du simple masculin, et le seul par la voie des qualifications. Milos Raonic, 16e tête de série, et Denis Shapovalov, classé 25e, étaient déjà assurés de prendre part au tournoi.

