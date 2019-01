TURIN, Italie — Cristiano Ronaldo est «très calme» en dépit des derniers développements relatifs aux allégations de viol impliquant une Américaine, a révélé l’entraîneur-chef de la Juventus de Turin Massimiliano Allegri vendredi.

Les autorités policières ont demandé à Ronaldo de fournir un échantillon d’ADN dans leur enquête sur les allégations de Kathryn Mayorga, une ex-mannequin devenue enseignante, à l’effet qu’il l’aurait violée dans sa villa d’un hôtel de Las Vegas en 2009 avant de lui offrir un pot-de-vin pour acheter son silence.

«C’est une affaire privée, donc je vais me limiter au soccer. Je vais vous parler des signes envoyés par Ronaldo. Il est très calme. Il s’est très bien entraîné et s’est reposé comme tous les autres — ce qui était nécessaire après quatre mois très intenses, a évoqué Allegri, lors d’une conférence de presse d’avant-match. Il doit maintenant se préparer pour la deuxième moitié du calendrier, la partie la plus importante de la saison.

«Il est très serein et calme, et c’est là-dessus que je me base (pour émettre ces commentaires), a ajouté Allegri à la suite d’une question portant sur l’effet à long terme de la poursuite pour viol sur les performances de son joueur étoile. Pour tout le reste, je ne peux y répondre parce que c’est une affaire privée, et que je n’ai aucun droit d’en discuter publiquement.»

Allegri a précisé que Ronaldo affrontera Bologne samedi en Coupe d’Italie.

Après cette rencontre, Ronaldo et la Juventus doivent se rendre en Arabie saoudite pour un match de la Supercoupe d’Italie contre l’AC Milan.