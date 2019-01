NEW YORK — Zach Britton et les Yankees de New York ont finalisé leur entente qui garantit au releveur gaucher 39 millions $ US au cours des trois prochaines campagnes et qui pourrait lui rapporter 53 millions $ sur quatre ans.

Britton touchera 13 millions $ pour chacune des deux prochaines saisons selon les termes divulgués vendredi. Les Yankees détiennent une clause d’option de 13 millions $ pour 2021 et une autre de 14 millions $ pour 2022. Ils doivent décider moins de trois jours après la Série mondiale 2020 s’ils exerceront la clause pour la saison suivante.

Âgé de 31 ans, Britton a été acquis des Orioles de Baltimore le 24 juillet. En 25 matchs avec les Yankees, il a sauvegardé trois rencontres et maintenu une moyenne de points mérités de 2,88.

Il sera utilisé pour mettre la table au spécialiste des fins de match, Aroldis Chapman, en compagnie de Dellin Betances, Chasen Shreve, Chad Green et Jonathan Holder. L’enclos des Yankees a subi un dur coup quand le droitier David Robertson a accepté un contrat de deux saisons et 23 millions $ des Phillies de Philadelphie.

Britton a été repêché par les Orioles en 2006. Il a gravi les échelons de l’organisation avant de percer la formation des Majeures en 2011. Il a été sélectionné deux fois pour le match des étoiles et a mené l’Américaine avec 47 sauvetages en 2016.