NEW YORK — Mats Zuccarello a touché la cible tard en troisième période et les Rangers de New York ont vaincu les Islanders de New York 2-1, samedi, pour signer un premier gain au Barclays Center.

Zuccarello a redirigé la rondelle avec son patin pour inscrire le but victorieux. Filip Chytil a également fait bouger les cordages tandis que le gardien Alexandar Georgiev a repoussé 24 rondelles.

Les Rangers ont gagné à Brooklyn pour une première fois depuis que les Islanders ont commencé à y jouer leurs parties à domicile, en 2015.

Les Islanders montraient une fiche de 13-2-0 lors de leurs 15 derniers duels contre leurs rivaux new-yorkais.

Anthony Beauvillier a trouvé le fond du filet pour les Islanders alors que Robin Lehner a réalisé 24 arrêts lors de son deuxième départ consécutif.