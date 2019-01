NEW YORK — Casey Cizikas et Cal Clutterbuck ont tous les deux enfilé l’aiguille en plus de récolter une mention d’aide, Thomas Greiss a stoppé 38 lancers et les Islanders de New York n’ont fait qu’une bouchée du Lightning de Tampa Bay, l’emportant 5-1, dimanche soir.

Brock Nelson, la recrue Devon Toews et Josh Bailey ont également fait mouche pour les Islanders, qui ont marqué trois buts dans les cinq premières minutes de jeu. La troupe de Barry Trotz a remporté 11 de ses 14 derniers matchs. Matt Martin a amassé deux mentions d’aide et les joueurs du quatrième trio ont tous obtenu deux points chacun.

Ryan McDonagh a été l’auteur du seul but du Lightning, alors qu’Andrei Vasilevskiy a réalisé 23 arrêts pour la formation de Tampa Bay, qui affichait un dossier de 18-1-1 à ses 20 dernières rencontres. Le Lightning — la meilleure équipe de la LNH au chapitre des victoires (35), des points (72) et des victoires sur la route (6) — s’est incliné en temps réglementaire pour la neuvième fois seulement cette saison.

Alors que le Lightning profitait de l’avantage d’un homme, Greiss — qui a bloqué 32 tirs dans les 40 dernières minutes de jeu — a réalisé un arrêt de l’épaule spectaculaire en effectuant un déplacement rapide vers la droite, frustrant ainsi Steven Stamkos pour préserver l’avance de 4-1 des siens alors qu’il restait environ 4:30 à faire à la rencontre.