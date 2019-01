TORONTO — La Ligue canadienne de football a paraphé une nouvelle entente de plusieurs années avec ESPN et son service de diffusion en continu ESPN+ pour la diffusion de ses matchs sur la marché américain.

Un minimum de 20 rencontres, y compris une finale de division et la Coupe Grey, seront télévisés en direct sur les réseaux d’ESPN, et plus de 65 matchs de saison régulière qui seront disponibles exclusivement sur ESPN+.

La saison 2019 de la LCF prendra son envol en juin et s’étendra sur plus de cinq mois. La 107e Coupe Grey mettra fin à la campagne le dimanche 24 novembre, à Calgary.

ESPN a amorcé sa télédiffusion des matchs de la LCF en 1980. En 2018, sur ESPN2, chaque match a attiré en moyenne 163 000 auditeurs, soit une hausse de 19 pour cent par rapport à 2017.

Au Royaume-Uni et en Irlande, BT Sport présentera jusqu’à 85 matchs de la LCF par saison, dans le cadre de sa collaboration de longue date avec ESPN.

Au Canada, RDS détient les droits de diffusion exclusifs en français des matchs de la LCF et de la Coupe Grey. TSN est le télédiffuseur exclusif en anglais.