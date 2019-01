COLUMBUS, Ohio — Joonas Korpisalo a bloqué 29 rondelles pendant que trois de ses coéquipiers récoltaient un but et une aide chacun, et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Devils du New Jersey 4-1 mardi soir.

Artemi Panarin, Pierre-Luc Dubois et Cam Atkinson ont pris les choses en main du côté de l’attaque des Blue Jackets. Boone Jenner a également trouvé le fond du filet pour la troupe de John Tortorella, qui a remporté ses quatre derniers matchs, six de ses huit dernières rencontres et 11 de ses 14 dernières sorties.

Korpisalo a été préféré à Sergei Bobrovsky lors de trois des quatre dernières parties des Blue Jackets et signé la victoire en chaque occasion. Le Finlandais de 24 ans pourrait bien devenir le gardien numéro un des Blue Jackets car Bobrovsky a refusé de signer une prolongation de contrat et pourrait être échangé avant la date limite des transactions.

Korpisalo n’a cédé que devant Blake Coleman, tard en deuxième période, pendant que Keith Kinkaid bloquait 30 tirs pour les Devils, qui avaient gagné leurs deux dernières rencontres.

Il n’y avait que 45 secondes d’écoulées quand Atkinson a fait dévier une passe de Dubois pour son 27e but de la saison, un sommet chez les Blue Jackets.

Moins de deux minutes plus tard, Josh Anderson a servi une passe à Jenner qui a déjoué Kinkaid à l’aide d’un tir déclenché de l’enclave.

Panarin a porté la marque 3-0 à 17:20 de la première période et Dubois a ajouté son 17e de la saison, en avantage numérique, à 1:45 de la période médiane.