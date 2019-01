MELBOURNE, Australie — Incisif au service, particulièrement sur ses premières balles, le Suisse Roger Federer s’est facilement défait du jeune américain Taylor Fritz lors d’un match de troisième tour du simple masculin des Internationaux de tennis d’Australie vendredi après-midi à l’Aréna Rod-Laver.

Troisième tête de série et six fois vainqueur à Melbourne, Federer n’a eu besoin que de 88 minutes pour vaincre Fritz 6-2, 7-5, 6-2.

Federer a réussi dix as, deux de plus que son adversaire de 21 ans, et n’a accordé que trois points lorsqu’il a mis sa première balle en jeu. Federer a été si dominant à son service que Fritz n’a profité d’aucune chance de bris durant le match, alors que celui-ci a concédé cinq bris en neuf occasions.

Federer a terminé le match avec 34 coups gagnants et n’a commis que 14 fautes directes.

En quatrième ronde, Federer affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a éliminé le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-3, 3-6, 7-6 (7), 6-4.

Tsitsipas, qui n’est âgé que de 20 ans, a réalisé un bris de service pour prendre l’avance 4-3 au quatrième set, avant de se donner une balle de match qu’il n’a pas su exploiter au service de Basilashvili alors que le score était de 5-3.

Tsitsipas a mis fin au duel au jeu suivant, à son service, lorsque Basilashvili a envoyé un coup droit dans le filet.

Avec cette victoire, Tsitsipas est le premier tennisman grec à atteindre les huitièmes finales à deux tournois du Grand Chelem.

Ce sera la première fois qu’il affronte Federer à un tournoi officiel. Les deux joueurs ont cependant croisé le fer lors de la Coupe Hopman, au début du mois, et le Suisse l’avait emporté 7-6 (5), 7-6 (4).

Dans le seul autre match qui a pu être complété vendredi après-midi, le Tchèque Tomas Berdych a défait Diego Schwartzman, 18e tête de série, 5-7, 6-3, 7-5, 6-4.

En quatrième ronde, Berdych rencontrera l’Espagnol Rafael Nadal ou le favori local Alex de Minaur.