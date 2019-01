COLUMBUS, Ohio — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus, vendredi, au Nationwide Arena.

La générosité de Korpisalo

Le Canadien a profité de la générosité de Joonas Korpisalo pour prendre les devants après 6:44 de jeu. Le gardien des Blue Jackets a échappé le tir initial de Michael Chaput, ce qui a permis aux visiteurs de prolonger leur présence en zone adverse. La rondelle est ensuite revenue à la pointe et Shea Weber y est allé d’un puissant tir. Encore une fois, Korpisalo n’a pas été en mesure de maîtriser le lancer et cette fois, Tomas Tatar a récupéré la rondelle libre pour tirer dans l’ouverture et faire bouger les cordages.

À quelques centimètres

Les Blue Jackets sont passés tout près de créer l’égalité avant la mi-période. Pierre-Luc Dubois a gagné sa bataille le long de la rampe contre Victor Mete et a remis dans l’enclave à Cam Atkinson. Ce dernier a ensuite remis à sa gauche vers Artemi Panarin, mais le tir du Russe a dévié sur la barre horizontale.

Une efficacité hors pair

Miné notamment par son avantage numérique, le Canadien n’a pas décoché de tir au but pendant 17:38 de jeu en fin de première période et début de deuxième période. Tomas Tatar a toutefois rappelé que la qualité était supérieure à la quantité, alors que son lancer qui a mis fin à cette séquence a permis au Canadien de doubler son avance à 8:27. Phillip Danault a lancé Tatar derrière la défensive des Blue Jackets en entrée de zone et le Slovaque a ensuite déjoué Joonas Korpisalo en feintant d’aller vers son revers avant de revenir de l’autre côté et de soulever le disque par-dessus la jambière droite du gardien.

Price est alerte

Une bête punition à Max Domi à l’endroit de Boone Jenner a annulé un avantage numérique du Tricolore. Pendant que les équipes évoluaient à quatre contre quatre, Jonathan Drouin a offert une occasion aux Blue Jackets de revenir dans le match en remettant directement la rondelle sur la lame du bâton de Seth Jones en zone neutre. Jones a ensuite rejoint Alexander Wennberg, qui s’est présenté seul devant Carey Price. Le gardien a toutefois eu le meilleur en réalisant l’arrêt avec sa mitaine.

Le dernier mot à Price

Carey Price a malhabilement tenté de récupérer un retour à la suite d’un lancer de Seth Jones, ce qui a permis à Oliver Bjorkstrand de réduire l’écart à 2-1 après 5:17 de jeu en troisième période. Price a toutefois été en mesure de fermer la porte par la suite. Il a réservé son plus bel arrêt pour Ryan Murray à mi-chemin du dernier tiers. Le défenseur des Blue Jackets s’est échappé seul devant le gardien, mais Price l’a frustré en stoppant le tir de son rival avec son épaule droite.