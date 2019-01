ST. PAUL, Minn. — Zach Parise a marqué son 20e but la saison et Devan Dubnyk a réalisé 19 arrêts pour permettre au Wild du Minnesota de battre les Blue Jackets de Columbus 2-1, samedi soir.

Jordan Greenway a inscrit l’autre but du Wild, qui a fait subir une seconde défaite consécutive aux Blue Jackets. Les nouveaux venus, Pontus Aberg et Victor Rask, ont tous les deux amassé une aide chacun après avoir été échangés un peu plus tôt cette semaine, par les Ducks d’Anaheim et les Hurricanes de la Caroline, respectivement.

Artemi Panarin a été l’auteur du seul but des Blue Jackets et Sergei Bobrovsky a réalisé 29 arrêts.

Les Blue Jackets ne souhaitaient pas amorcer la pause du match des étoiles sur une mauvaise note, surtout après avoir été délogés par le Canadien de Montréal du premier rang de la section Métropolitaine.