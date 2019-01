EDMONTON — Nino Niederreiter a fait bouger les cordages à deux reprises pour la première fois dans l’uniforme des Hurricanes et la formation de la Caroline a pris rapidement les devants pour vaincre les Oilers d’Edmonton 7-4, dimanche.

Lucas Wallmark a lui aussi enfilé l’aiguille deux fois, alors que Andrei Svechnikov a récolté un but et deux mentions d’assistance. Brock McGinn et Jordan Martinook ont eux aussi sonné la charge chez les Hurricanes (23-20-5), qui ont mis un terme à une séquence de deux défaites. Sébastian Aho et Jaccob Slavin ont tous les deux récolté trois aides.

Petr Mrazek a repoussé 17 des 21 rondelles dirigées vers lui pour les Hurricanes.

Leon Draisaitl a fait mouche à deux reprises, alors que Brandon Manning et Zack Kassian ont eux aussi touché la cible du côté des Oilers (23-23-3), qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée.

Les Hurricanes n’ont pas perdu de temps avant de s’inscrire au pointage, alors que le nouveau venu, Niederreiter a marqué sur le premier tir de la rencontre, après seulement 28 secondes d’écoulées.

Cam Talbot a été forcé de se faire remplacer devant le filet des Oilers, accordant trois buts en 15 tirs. Mikko Koskinen a par la suite réalisé 15 arrêts.